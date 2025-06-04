Мирра Андреева о срыве в матче с Буассон: «Нужно было выпускать эмоции в более позитивном ключе»

Мирра Андреева прокомментировала поражение от Лоис Буассон на «Ролан Гаррос».

Она проиграла 361-й ракетке мира 6:7(6), 3:6 в четвертьфинале.

«Выпускать из себя эмоции – не очень плохо, но нужно было делать что-то позитивнее. Если честно, к тому моменту, когда я выбила мяч со всей силы, у меня все уже накопилось. После такой легкой ошибки у сетки, которых я обычно не допускаю, я решила запульнуть мяч высоко-высоко на трибуны.

Думаю, с такой французской публикой этого делать не нужно было. Они наверно этого и ждали, сразу после я по заслугам получила от них.

Нужно было выпускать эмоции в более позитивном ключе. Выиграть розыгрыш и крикнуть «Камон!» или «Давай» – так бы тоже все это выпустилось. В следующий раз постараюсь так и сделать, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

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Сенсация, выбившая Мирру с «Ролан Гаррос» – кто она такая?