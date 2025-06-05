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Джокович перед полуфиналом «Ролан Гаррос» против Синнера: «Знаю, чего ждать от Янника. Такие матчи вытягивают из меня лучшее»

Новак Джокович поделился настроем на полуфинал «Ролан Гаррос».

Он девятый раз сыграет с Янником Синнером. Счет в личных встречах 4:4 (1:0 на грунте).

– Новак, насколько на вашу уверенность повлиял 100-й титул, как будто гора с плеч? И что думаете о предстоящем матче с Янником?

– Конечно, 100-я победа добавила мне уверенности, и это позитивно сказалось на моей игре. Когда начинаешь выигрывать, уровень растет, ты играешь все лучше – это логично. Хотя, честно, я верю, что моя игра все равно была бы на уровне, даже если бы я не поехал в Женеву, а приехал сюда сразу. «Шлемы» – это мое, я всегда выкладываюсь тут по максимуму.

Но решение поехать в Женеву было правильным. Победа там, да еще такая, точно помогла подойти к «Ролан Гаррос» в лучшем ментальном состоянии.

Что касается Янника… Он сейчас в сумасшедшей форме, последние пару лет он реально лучший, и это заслуженно. Играет в атакующий теннис, просто мощный во всех аспектах. Мы с ним давно не играли, но у нас всегда были зрелищные матчи. Помню, как-то мы сыграли три или четыре раза за короткий срок на харде, а на грунте, кажется, встречались лишь однажды в Монте-Карло много лет назад.

Полуфинал «Шлема» против первой ракетки мира – для меня нет ничего круче. Постараюсь выдать максимум, как сегодня.

– Янник в предыдущих раундах громил соперников с крупным счетом. У вас огромный опыт, вы не раз встречались с игроками, которые были в огне. Есть ли у вас какой-то универсальный способ для остановки таких соперников?

– И да, и нет. Все зависит от того, как ты себя чувствуешь на корте в конкретный день. Я знаю, чего ждать от Янника. Он выйдет и будет играть на топ-уровне, как делал это почти на каждом турнире последние полтора года. Меньшего от него я не жду.

Но такие матчи, такие вызовы – они вытягивают из меня лучшее. Игра в пятисетовом формате на поздней стадии «Шлема» против первой ракеткой мира – для меня в этом возрасте нет круче мотивации.

Как его остановить? Я об этом не думаю. Концентрируюсь на том, как выполнить свой план, как чувствовать себя на корте так, как хочу. Вот об этом я думаю. Конечно, завтра с командой мы сядем, обсудим детали, поработаем на тренировке над конкретными элементами для этого матча. Я сделаю все, чтобы быть готовым, – сказал Джокович на пресс-конференции.

Этот Джокович ой как жив!

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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