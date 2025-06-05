Джокович и Синнер сыграют в девятый раз. У них ничья в личных встречах

Новак Джокович и Янник Синнер сыграют в 1/2 финала «Ролан Гаррос».

Баланс их личных встреч в основном туре – 4:4. На «Больших шлемах» преимущество за Джоковичем – 2:1.

На грунте они встречались один раз в 2021-м – в Монте-Карло победил серб.

Все матчи:

2024, «Мастерс» в Шанхае, хард, финал – Синнер, 7:6(4), 6:3;

2024, Australian Open, хард, полуфинал – Синнер, 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3;

2023, Кубок Дэвиса, хард (крытые корты), полуфинал – Синнер, 6:2, 2:6, 7:5;

2023, итоговый турнир ATP, хард (крытые корты), финал – Джокович, 6:3, 6:3;

2023, итоговый турнир ATP, хард (крытые корты), групповой этап – Синнер, 7:5, 6:7(5), 7:6(2);

2023, «Уимблдон», трава, полуфинал – Джокович, 6:3, 6:4, 7:6(4);

2022, «Уимблдон», трава, четвертьфинал – Джокович, 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2;

2021, «Мастерс» в Монте-Карло, грунт, 1/16 финала – Джокович, 6:4, 6:2.

Синнер – это Джокович 2.0. Аргументы знатоков