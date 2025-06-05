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Бублик о том, будет ли менять подход ради достижения новых целей: «Зачем что-то менять, если это работает?»

Александр Бублик объяснил, почему не хочет играть на грунте в феврале.

На «Ролан Гаррос» Бублик впервые дошел до четвертьфинала, где уступил Яннику Синнеру (1:6, 5:7, 0:6).

– Александр, учитывая ваше новое «примирение» с грунтом, не подумываете ли о том, чтобы сыграть февральскую южноамериканскую грунтовую серию? Там отличная погода, вкусная еда.

– Надо посмотреть, какие будут предложения (улыбается). По своей воле сам я туда не поеду, извините. Не думаю, что эти турниры для меня, потому что я и так мало времени провожу дома.

Если я пропущу европейские турниры в зале, то получится три недели в Австралии, потом три недели в Южной Америке, а дальше Индиан-Уэллс и Майами. В итоге дома я почти не буду. Как сказал, все зависит от того, что мне предложат.

Но если честно, я не особо горю желанием туда ехать. Это отнимает недели, которые я мог бы провести с семьей. Для меня это тоже важно.

– Вы уже давно в туре, но впервые вышли в четвертьфинал «Шлема». Когда вы уедете отсюда и подумаете о том, чего добились, промелькнет ли мысль о том, чтобы что-то изменить в своем подходе? Или продолжите в том же духе? 

– Зачем что-то менять, если это работает? Для меня все просто. Я никогда не ставил перед собой цель стать чемпионом турнира «Большого шлема». Никогда об этом не мечтал. Не то чтобы я считал это возможным или невозможным – я просто этого не хотел.

Теннис для меня – это путешествие, важная часть жизни. Четвертьфинал здесь – это как еще одна галочка в списке достижений, рядом с победами на турнирах ATP 250, ATP 500 на разных покрытиях. Это как трофей на полке.

Скажем так, сейчас у меня один четвертьфинал. Было бы круто добавить еще три, но если не выйдет – ничего страшного, у меня уже есть четвертый круг. У меня есть такие маленькие цели: например, выиграть «Мастерс» или выйти в финал. Чтобы через 15-20 лет, оглядываясь на карьеру, я мог сказать: «Окей, с моим телом, с моим теннисом – чего я добился?» Вот такой у меня подход.

Пока все идет нормально, я доволен. Если следующие 10 лет я буду держаться в топ-50 или топ-60, меня это вполне устроит, – сказал Бублик на пресс-конференции.

Бублик – не клоун. Теперь вы убедились?

«Я уникален в своем дебилизме». В голове у Бублика после сенсационной ремонтады

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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