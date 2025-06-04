Бублик после матча с Синнером: «Я почти его добил, ребята»

«Ролан Гаррос» опубликовал пост о выступлении Александра Бублика.

Сегодня представитель Казахстана проиграл Яннику Синнеру в четвертьфинале 1:6, 5:7, 0:6.

Под постом он написал: «Я почти его добил, ребята», а «Ролан Гаррос » закрепил его комментарий.

Слова Бублика – отсылка к комментарию Тэйлора Фрица о матче Синнера и Каспера Рууда на «Мастерсе» в Риме (6:0, 6:1). Тогда американец написал под постом Рууда : «Ты почти его добил».