Бублик после матча с Синнером: «Я почти его добил, ребята»
«Ролан Гаррос» опубликовал пост о выступлении Александра Бублика.
Сегодня представитель Казахстана проиграл Яннику Синнеру в четвертьфинале 1:6, 5:7, 0:6.
Под постом он написал: «Я почти его добил, ребята», а «Ролан Гаррос» закрепил его комментарий.
Слова Бублика – отсылка к комментарию Тэйлора Фрица о матче Синнера и Каспера Рууда на «Мастерсе» в Риме (6:0, 6:1). Тогда американец написал под постом Рууда: «Ты почти его добил».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм «Ролан Гаррос»
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