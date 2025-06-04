Соболенко о том, что в женском теннисе меньше укороченных: «Не каждая девушка так же бесстрашна, как Бублик»

Арина Соболенко объяснила, почему женщины реже используют укороченные в матчах.

– Как игрок вы можете делать все – иначе не были бы первой ракеткой мира. Но как вы объясните то, что [Александр] Бублик выполнил 36 укороченных в матче против [Джека] Дрэйпера?

– Это было сумасшествием. Я смотрела матч.

– В одном матче. В женском теннисе мало укороченных. Даже [Жасмин] Паолини всегда пытается бить мощно, как вы, у нее может быть три дроп-шота за встречу. Как бы вы это объяснили? Если Бублик выполнил 36 укороченных и выиграл большинство из них против такого мощного игрока, как Дрэйпер, то почему девушки так не делают?

– Хороший вопрос. Дроп-шот – довольно рискованный удар, и надо уметь играть очень тонко и хорошо понимать корт, чтобы его выполнить.

Не каждая девушка так же бесстрашна, как Бублик. Честно говоря, матч был сумасшедшим. Я хотела посмотреть пятый сет. В первом я болела за Дрэйпера, потому что Бублик делал на корте безумные вещи. Как будто что бы он ни решил сделать, все летело в корт.

Он мог бить укороченные на приеме подачи. Это бессмысленно. Так что это довольно рисковый удар. Если чувствуешь, что именно в этот день все идет, то да, надо укорачивать – потому что это хороший удар, особенно на грунте, где есть дополнительное время, и если ты в целом сильный игрок, чтобы просто рвать ритм и заставить другого игрока угадывать. В таком случае нам точно стоит чаще бить дроп-шоты – но это рискованный удар, и не все могут бить так тонко, как вчера это делал Бублик.

Но сейчас девушки стараются все чаще, чем раньше, рвать ритм. Так что мы становимся все в этом плане все лучше, – сказала Соболенко на пресс-конференции «Ролан Гаррос».