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Свитолина на вопрос о том, хотела бы она играть до 38 лет, как Монфис: «Нет, потому что я хочу еще детей»

Элина Свитолина заявила, что не хочет играть до 38 лет, как ее муж Гаэль Монфис.

Сейчас украинке 30 лет.

– Попасть в топ-10 – ваша главная цель? Это единственное, чего вы действительно хотите достичь? Потому что сейчас вы очень, очень близки к 13. Или есть нечто большее, чем возвращение в топ-10?

– Конечно, это не моя главная цель. Главная – выиграть «Большой шлем», стать первой ракеткой мира. Но я стараюсь идти шаг за шагом, я не тороплюсь. Для меня важно иногда просто сесть и осознать, как много я уже сделала, как много работы провела.

Даже просто вернуться после рождения ребенка уже нелегкая задача (Свитолина родила дочь в октябре 2022-го – Спортс’‘), поэтому иногда мне хочется сесть, расслабиться и сказать себе: «Окей, ты уже много добилась, ты хорошо справляешься. Мало людей, которые это делали до тебя, и ты на хорошем пути. Так что продолжай работать, делать свое дело, и все будет хорошо».

Я чувствую, что у меня есть большой шанс играть в хороший теннис, бороться с топ-игроками за титулы и сложные матчи. У меня есть вера, я хочу продолжать работать – иначе я бы не была здесь и не соревновалась. Я бы просто сидела дома и наслаждалась завершением карьеры.

– Хотели бы вы играть дольше, чем играет Гаэль [Монфис]? Ему уже 38. Вы будете стараться обойти его по этому параметру?

– Я бы не хотела играть так долго, потому что я хочу еще детей. Хочу просто спокойно уйти на отдых и не играть так много, потому что я и так уже много лет в туре (смеется).

Иногда это сложно. Мне бывает одиноко, бывают трудные моменты, у меня очень много вещей помимо тенниса. Так что я бы завершила карьеру раньше того возраста, в котором сейчас Гаэль, – сказала Свитолина на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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