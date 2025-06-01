Свитолина отыграла три матчбола у Паолини и 13-й раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема»

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Она победила прошлогоднюю финалистку Жасмин Паолини – 4:6, 7:6(6), 6:1. Во втором сете итальянка дважды вела с брейком, а также упустила двойной матчбол на приеме при счете 5:4 и еще один на тай-брейке.

Украинка прервала девятиматчевую серию побед Паолини и 13-й раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Она лидер тура по количеству побед на грунте в этом сезоне.

В четвертьфинале Свитолина поборется с Игой Швентек или Еленой Рыбакиной.