Синнер о спокойствии на корте: «Внутри меня настоящая буря. Но теннис – это про ментальность, ты стараешься не показывать эмоции сопернику»
Янник Синнер рассказал, почему важно не показывать эмоции на корте .
Он обыграл Андрея Рублева 6:1, 6:3, 6:4 и третий раз вышел четвертьфинал «Ролан Гаррос». После матча итальянец дал интервью на корте Ализе Корне.
– Янник, я в восторге от твоего спокойствия на корте. Кажется, ты всегда контролируешь свои эмоции. Это правда так, или ты просто мастерски скрываешь свои чувства?
– Это абсолютно не так (смеется). Внутри меня настоящая буря. Но теннис – это про ментальность, ты стараешься не показывать эмоции сопернику. В начале карьеры, когда я был совсем молодым, эта буря выплескивалась наружу, а не только бушевала внутри, – сказал Синнер.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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