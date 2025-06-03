Синнер о спокойствии на корте: «Внутри меня настоящая буря. Но теннис – это про ментальность, ты стараешься не показывать эмоции сопернику»

Янник Синнер рассказал, почему важно не показывать эмоции на корте .

Он обыграл Андрея Рублева 6:1, 6:3, 6:4 и третий раз вышел четвертьфинал «Ролан Гаррос». После матча итальянец дал интервью на корте Ализе Корне.

– Янник, я в восторге от твоего спокойствия на корте. Кажется, ты всегда контролируешь свои эмоции. Это правда так, или ты просто мастерски скрываешь свои чувства?

– Это абсолютно не так (смеется) . Внутри меня настоящая буря. Но теннис – это про ментальность, ты стараешься не показывать эмоции сопернику. В начале карьеры, когда я был совсем молодым, эта буря выплескивалась наружу, а не только бушевала внутри, – сказал Синнер.