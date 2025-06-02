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Синнер обыграл Рублева и третий раз вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Янник Синнер вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

В четвертом круге он обыграл Андрея Рублева – 6:1, 6:3, 6:4.

У Синнера 30 побед в 31 последнем матче.

Итальянец третий раз в карьере вышел в 1/4 в Париже. Он проводит свой шестой «Ролан Гаррос». Его лучший результат на турнире – полуфинал-2024. Это один из двух турниров «Большого шлема», который он не выигрывал (также «Уимблдон»).

На «Шлемах» в целом Синнер вышел в четвертьфинал 11-й раз. Дальше он поборется с Александром Бубликом.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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