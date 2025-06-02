Мирра Андреева прокомментировала выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Россиянка обыграла Дарью Касаткину со счетом 6:3, 7:5.

– Знала, что будет много долгих розыгрышей. Она знает, куда я буду бить, когда я сделаю укороченный. Пришлось много побегать из угла в угол, это мне не очень понравилось, но я рада, что у меня получилось сохранить свою игру при этом.

– Когда вы достаете особо сложные мячи, это дает вам особое удовлетворение?

– Мне добавляет уверенности, когда я могу достать такой мяч, начать розыгрыш заново, найти силы для нового более мощного удара. Спасибо фитнес-тренеру, что я такое выдерживаю.

– Вы проиграли четыре гейма подряд, пришлось отыгрывать сетбол.

– Даша стала играть намного лучше, я была пассивной, особенно в сравнении с первым сетом. Она использовала это, включила свою агрессию. На сетболе я пошла к сетке – не знаю, что было в голове, я бы вообще-то никогда не пошла к сетке на сетболе, но на адреналине все получилось, и я смогла отыграться, завершить матч в двух сетах, – передает слова россиянки корреспондент Спортса’’ Андрей Васиельев.

Такой, как Мирра, не было почти 30 лет. Она в 1/4 «Ролан Гаррос»