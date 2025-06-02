Мирра Андреева второй раз подряд вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева второй год подряд сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Россиянка в четвертом круге победила Дарью Касаткину – 6:3, 7:5. Во втором сете она отыграла подачу Касаткиной на сет при счете 3:5 и сетбол на своей подаче при 4:5.

Это второй четвертьфинал «Большого шлема» для Андреевой. В прошлом году на этом турнире она дошла до полуфинала, где уступила Жасмин Паолини (3:6, 1:6).

18-летняя россиянка стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в два четвертьфинала подряд на «Ролан Гаррос», с 1998 года – тогда это сделала Мартина Хингис.

За выход в полуфинал Андреева сыграет с победительницей встречи между Джессикой Пегулой и Луа Буассон.

Мирра – во второй неделе «Ролан Гаррос». Чем она впечатлила?