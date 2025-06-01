Мирра Андреева: «Кончита отлично чувствует, что мне нужно в тот или иной момент. Если я слишком заведена, она помогает найти равновесие»

Мирра Андреева рассказала, что ей нравится в работе с Кончитой Мартинес.

– Какой ключевой аспект вашей игры или характера Кончита Мартинес особенно хорошо помогает развивать в ежедневной работе?

– Кончита отлично чувствует, что мне нужно в тот или иной момент. Она знает, как меня успокоить или, наоборот, зарядить энергией – все зависит от моего настроения. Это очень важно, потому что мои эмоции сильно влияют на игру. Если я нервничаю или чувствую себя подавленной, она может пошутить, чтобы я расслабилась и улыбнулась. А если я слишком заведена, она помогает найти равновесие. С каждым днем она все лучше понимает, как со мной работать, и, честно, она справляется с этим наилучшим образом.

– Бэкхенд по линии – ваш коронный удар, и, на мой взгляд, вы выполняете его чуть ли не лучше всех в туре. Как давно он в вашем арсенале, и как вы его развивали?

– Я с самого детства чувствовала себя уверенно, выполняя бэкхенд по линии. С годами и тренировками я научилась делать этот удар еще лучше. Конечно, я работаю над ним каждый день, потому что иногда он все еще не идеален. Но благодаря бэкхенду, особенно по линии, я могу создавать множество атакующих возможностей. Это всегда был мой фирменный удар, еще с юных лет, – сказала Андреева на пресс-конференции.

Мирра – во второй неделе «Ролан Гаррос». Чем она впечатлила?