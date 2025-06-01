Самсонова о трехсетовом поражении от Чжэн: «Мне нужно было просто выиграть этот матч в двух сетах, шансы были большие»

Людмила Самсонова прокомментировала поражение от Циньвэнь Чжэн на «Ролан Гаррос».

Она проиграла китаянке 6:7(5), 6:1, 3:6. Счет в личных встречах стал 3:3. Это был их первый матч с 2023-го.

В первом сете Самсонова дважды выходила вперед с брейком, но Чжэн сразу делала обратный. На тай-брейке Самсонова вела 4:2.

– Мне нужно было просто выиграть этот матч в двух сетах, шансы были большие. В третьем она стала подавать намного лучше, ей это очень помогло, а мне – помешало быть такой агрессивной, как во втором.

– После такого грунтового сезона, с лучшим результатом в карьере на «Ролан Гаррос», с финалом в Страсбурге, вы сами себя уже можете назвать специалистом и на грунте тоже?

– Да, я уже в прошлом сезоне начинала это ощущать, в этом стало еще лучше. Мне очень помогает моя техника, умение бить очень быстро, держать скорость, наращивать темп.

Хорошие результаты и уверенность грунтового сезона должны очень помочь теперь на траве и на харде: там изначально все можно делать на большей скорости, – приводит слова Самсоновой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.