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Шнайдер о паре с Андреевой: «Для нас не бывает безвыходных ситуаций»

Мирра Андреева и Диана Шнайдер поделились эмоциями от парного «Ролан Гаррос».

Сегодня они вышли в четвертьфинал, победив Каролин Гарсия и Диан Парри – 6:0, 7:5. Таким образом, Андреева и Шнайдер выиграли четыре сета подряд со счетом 6:0.

Андреева и Шнайдер пообщались с корреспондентом Спортса’’ Андреем Васильевым.

М. А.: «Мы на таком драйве и кураже играем, что всегда можем и с брейк-пойнта уйти, и на чужой подаче любой счет отыграть. Слишком хотим каждое очко выиграть, не фокусируемся на счете, в удовольствие играем. И так вот получается, что иногда удается выигрывать 6:0!»

Д. Ш.: «Для нас правда не бывает безвыходных ситуаций, тем более на «Шлеме» геймы с больше-меньше, а не решающее очко, так что можно спокойнее все разыгрывать. Мне кажется, 99% игроков скажет, что им этот формат больше нравится. Но кто нас слушает».

М. А.: «Да, для меня решающее очко играть – слишком нервно. Особенно когда Диана говорит: давай, ты иди принимай. У меня мысль всегда одна только: прими просто в корт, пожалуйста. Так что мне тоже больше нравится больше-меньше, и у нас лучше получается».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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