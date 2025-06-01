Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал парного «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного «Ролан Гаррос».

Сегодня четвертые сеяные обыграли Каролин Гарсия и Диан Парри – 6:0, 7:5.

Россиянки, по ходу турнира выигравшие 27 геймов подряд, второй раз в сезоне вышли в четвертьфинал «Большого шлема».

Следующими соперницами Андреевой и Шнайдер станут Анастасия Потапова и Ольга Данилович или Тереза Михаликова и Оливия Николлс.