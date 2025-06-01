Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал парного «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного «Ролан Гаррос».
Сегодня четвертые сеяные обыграли Каролин Гарсия и Диан Парри – 6:0, 7:5.
Россиянки, по ходу турнира выигравшие 27 геймов подряд, второй раз в сезоне вышли в четвертьфинал «Большого шлема».
Следующими соперницами Андреевой и Шнайдер станут Анастасия Потапова и Ольга Данилович или Тереза Михаликова и Оливия Николлс.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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