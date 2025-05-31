Дрэйпер вышел во вторую неделю на третьем «Большом шлеме» подряд

Джек Дрэйпер впервые сыграет в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Пятая ракетка мира победил Жоао Фонсеку – 6:2, 6:4, 6:2.

Дрэйпер на третьем «Большом шлеме» подряд доходит минимум до четвертого круга. Вообще он сыграет на этой стадии четвертый раз в карьере – его баланс 1:2.

Дальше он поборется с Александром Бубликом или Энрике Рошой.