Дрэйпер вышел во вторую неделю на третьем «Большом шлеме» подряд
Джек Дрэйпер впервые сыграет в четвертом круге «Ролан Гаррос».
Пятая ракетка мира победил Жоао Фонсеку – 6:2, 6:4, 6:2.
Дрэйпер на третьем «Большом шлеме» подряд доходит минимум до четвертого круга. Вообще он сыграет на этой стадии четвертый раз в карьере – его баланс 1:2.
Дальше он поборется с Александром Бубликом или Энрике Рошой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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