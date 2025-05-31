Касаткина после победы над Бадосой: «Перед турниром ощущала небольшое выгорание, поэтому особенно рада, что смогла вернуться в нормальное состояние»

Дарья Касаткина оценила победу над Паулой Бадосой в третьем круге «Ролан Гаррос».

Она обыграла испанку 6:1, 7:5 и восьмой раз вышла 1/8 финала турнира «Большого шлема».

– Первый сет получился легким по счету, но изнутри – нет, а во втором была настоящая битва. Очень довольна, как смогла с этим справиться.

Особенно из-за того, что последние пару недель для меня были очень сложными в эмоциональном плане, было трудно найти найти силы. Могу сказать, что ощущала небольшое выгорание, поэтому особенно рада, что смогла вернуться в нормальное состояние. Сейчас и играю лучше, и ощущаю себя тоже – это самое важное.

– На днях Алекс де Минаур говорил о похожих ощущениях. Вы часто о подобном задумываетесь?

– С Алексом я согласна: у нас очень плотное расписание, так что с людьми, которые постоянно по всему миру ездят, иногда такое может случаться. Может приходить ощущение усталости. Чувство, что не очень хочется выходить на корт.

Иногда ты можешь проснуться, выйти – а мяч не летит. Иногда можешь проснуться больной, иногда просто встаешь и понимаешь, что не хочешь идти на работу. У вас же тоже такое бывает хоть иногда, правда?

Конечно, нам очень повезло заниматься тем, что мы людим, получать за это деньги – но иногда нужно время, чтобы отдохнуть даже от этого. Потому что мы все люди, – приводит слова Касаткиной корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.