Мирра Андреева о том, что девочка, выводившая ее на корт, подарила ей талисман: «Благодаря ему я сегодня победила»

Мирра Андреева назвала неожиданную причину победы в третьем круге «Ролан Гаррос».

Она обыграла Юлию Путинцеву 6:3, 6:1.

«Девочка, которая выводила меня на корт, положила его мне на скамейку. Думаю, это был мой талисман. Из-за дождя он уже не так красиво выглядит. Но, конечно, я его сохраню. Теперь это мой талисман.

Не знаю, где эта девочка, но спасибо тебе огромное. Благодарю ему я сегодня победила», – сказала Андреева в интервью на корте.