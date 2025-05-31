Мирра Андреева о том, что девочка, выводившая ее на корт, подарила ей талисман: «Благодаря ему я сегодня победила»
Мирра Андреева назвала неожиданную причину победы в третьем круге «Ролан Гаррос».
Она обыграла Юлию Путинцеву 6:3, 6:1.
«Девочка, которая выводила меня на корт, положила его мне на скамейку. Думаю, это был мой талисман. Из-за дождя он уже не так красиво выглядит. Но, конечно, я его сохраню. Теперь это мой талисман.
Не знаю, где эта девочка, но спасибо тебе огромное. Благодарю ему я сегодня победила», – сказала Андреева в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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