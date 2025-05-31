Касаткина четвертый раз вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос» и сыграет с Андреевой
Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
Она обыграла Паулу Бадосу – 6:1, 7:5.
Для Касаткиной это 24-я в карьере победа над соперницей из топ-10. Ее баланс с десяткой теперь стал 24:47.
Касаткина 10-й раз выступает в основной сетке «Ролан Гаррос» и четвертый раз дошла до второй недели. На «Больших шлемах» в целом она сделала это восьмой раз.
Дальше австралийка сыграет с Миррой Андреевой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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