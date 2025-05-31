Касаткина четвертый раз вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос» и сыграет с Андреевой

Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Она обыграла Паулу Бадосу – 6:1, 7:5.

Для Касаткиной это 24-я в карьере победа над соперницей из топ-10. Ее баланс с десяткой теперь стал 24:47.

Касаткина 10-й раз выступает в основной сетке «Ролан Гаррос» и четвертый раз дошла до второй недели. На «Больших шлемах» в целом она сделала это восьмой раз.

Дальше австралийка сыграет с Миррой Андреевой.