  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Онс Жабер: «Когда женщина побеждает 6:0, 6:0, говорят, что это скучно. Слишком легко. А когда мужчина? Это доминирование, сила, неудержимость»
32

Онс Жабер: «Когда женщина побеждает 6:0, 6:0, говорят, что это скучно. Слишком легко. А когда мужчина? Это доминирование, сила, неудержимость»

Онс Жабер написала пост в поддержку женского тенниса.

«Необязательно соглашаться, просто прочтите с открытым сердцем.

Многим потрясающим спортсменкам раз за разом говорили одно и то же. Никто не смотрит. Никому нет дела. Женский спорт никого «не трогает». Люди торопятся с выводами, часто даже не посмотрев ни один матч целиком.

Один пустой стадион преподносится как доказательство. А переполненные? Удобно игнорируются.

Один неудачный удар попадает в заголовки. Сотни великолепных ударов? Забываются.

Но они все равно выходят на корт. Они все равно борются. Они все равно продолжают двигать этот спорт вперед.

Когда женщина побеждает 6:0, 6:0, говорят, что это скучно. Слишком легко. А когда мужчина? Это «доминирование», «сила», «неудержимость».

Когда у женщин мощные удары, говорят, что они «играют как мужчины». Как будто силе, скорости или напору не место в женском теннисе.

Если женщины празднуют, они переигрывают. Если не празднуют, они бесчувственные.

Слишком эмоциональные. Слишком отстраненные. Слишком громкие. Слишком тихие. Все время слишком, все время не такие, как надо. А этот спорт все равно продолжает развиваться.

Коко Гауфф ведет за собой с бесстрашной верой. Аринa Соболенко бьет по мячу с непревзойденной мощью. Ига Швентек доминирует со спокойствием и точностью. Джессика Пегула неуклонно стабильна. Паула Бадоса преодолевает все потрясения. Мирра Андреева рвется вперед, юная и бесстрашная. Жасмин Паолини озаряет корт энергией и отвагой. Елена Рыбакина собрана и неумолима. Наоми Осака откровенно говорит о проблемах за пределами корта и продолжает выступать. Винус и Серена Уильямс сокрушили препятствия, а потом и рекорды.

Этот спорт полон историй. О величии. О борьбе. О достоинстве в напряженные моменты. Но многие по-прежнему не хотят смотреть. Не хотят слушать. Не хотят обращать внимания. Но верить не обязательно. Разрешение не требуется. Уважение может прийти не сразу, но прогресс не ждет.

Поэтому, когда в заголовках пишут «никто не смотрит», помните: всегда было проще молчать о полных трибунах. Когда говорят «слишком легко», присмотритесь: чтобы добиться такой быстрой победы, нужны годы. А когда кто-то скажет, что в женском теннисе нет мощи, посмотрите еще раз и будьте честны.

Этот спорт не просит, чтобы его заметили. Он уже сияет.

Никто не отрицает величия мужского тенниса: упорных битв, легендарных игроков, феерии в напряженные моменты. Но чествовать одну часть спорта не значит игнорировать другую. Женский теннис пишет собственную историю – громко, ярко, но до сих пор без полноценного признания.

С уважением, теннисистка, выбравшая ракетку по зову сердца и благодарная каждой женщине, которая сражается за свое место на корте».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @Ons_Jabeur
logoИга Швентек
logoКоко Гауфф
logoДжессика Пегула
logoМирра Андреева
logoЕлена Рыбакина
logoНаоми Осака
logoПаула Бадоса
logoЖасмин Паолини
logoСерена Уильямс
logoВинус Уильямс
logoWTA
logoОнс Жабер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Ролан Гаррос. 4-й круг. Зверев борется с Грикспором, Рублев сыграет с Синнером, Джокович – с Норри, Бублик – с Дрэйпером
3544 минуты назадLive
Мирра Андреева второй раз подряд вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
24сегодня, 10:42
Гауфф вышла в четвертьфинал на пятом «Ролан Гаррос» подряд
3сегодня, 10:31
Ролан Гаррос. 4-й круг. Пегула играет с Буассон, Мирра Андреева победила Касаткину, Александрова выбыла
213сегодня, 10:31Live
Сегодня день рождения Николая Давыденко
9сегодня, 10:11
Томми Пол: «Иногда я думаю о рыбалке, когда играю в теннис. Сейчас в Южной Флориде ловят отличную рыбу, пока меня нет – это немного разбивает мне сердце»
3сегодня, 08:45
Соболенко о том, что провела два матча на Корте Сюзан Ленглен: «Надеюсь, теперь я буду играть только на Корте Филиппа Шатрие»
12сегодня, 08:14
Алькарас о том, что сказал судье, что выполнил удар не по правилам: «Я бы чувствовал себя виноватым, если бы промолчал»
13сегодня, 07:35
Музетти впервые вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
7вчера, 22:28
Ролан Гаррос. Музетти обыграл Руне, Алькарас, Пол, Тиафу вышли в 1/4 финала
189вчера, 22:14
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23