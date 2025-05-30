Онс Жабер: «Когда женщина побеждает 6:0, 6:0, говорят, что это скучно. Слишком легко. А когда мужчина? Это доминирование, сила, неудержимость»

Онс Жабер написала пост в поддержку женского тенниса.

«Необязательно соглашаться, просто прочтите с открытым сердцем.

Многим потрясающим спортсменкам раз за разом говорили одно и то же. Никто не смотрит. Никому нет дела. Женский спорт никого «не трогает». Люди торопятся с выводами, часто даже не посмотрев ни один матч целиком.

Один пустой стадион преподносится как доказательство. А переполненные? Удобно игнорируются.

Один неудачный удар попадает в заголовки. Сотни великолепных ударов? Забываются.

Но они все равно выходят на корт. Они все равно борются. Они все равно продолжают двигать этот спорт вперед.

Когда женщина побеждает 6:0, 6:0, говорят, что это скучно. Слишком легко. А когда мужчина? Это «доминирование», «сила», «неудержимость».

Когда у женщин мощные удары, говорят, что они «играют как мужчины». Как будто силе, скорости или напору не место в женском теннисе.

Если женщины празднуют, они переигрывают. Если не празднуют, они бесчувственные.

Слишком эмоциональные. Слишком отстраненные. Слишком громкие. Слишком тихие. Все время слишком, все время не такие, как надо. А этот спорт все равно продолжает развиваться.

Коко Гауфф ведет за собой с бесстрашной верой. Аринa Соболенко бьет по мячу с непревзойденной мощью. Ига Швентек доминирует со спокойствием и точностью. Джессика Пегула неуклонно стабильна. Паула Бадоса преодолевает все потрясения. Мирра Андреева рвется вперед, юная и бесстрашная. Жасмин Паолини озаряет корт энергией и отвагой. Елена Рыбакина собрана и неумолима. Наоми Осака откровенно говорит о проблемах за пределами корта и продолжает выступать. Винус и Серена Уильямс сокрушили препятствия, а потом и рекорды.

Этот спорт полон историй. О величии. О борьбе. О достоинстве в напряженные моменты. Но многие по-прежнему не хотят смотреть. Не хотят слушать. Не хотят обращать внимания. Но верить не обязательно. Разрешение не требуется. Уважение может прийти не сразу, но прогресс не ждет.

Поэтому, когда в заголовках пишут «никто не смотрит», помните: всегда было проще молчать о полных трибунах. Когда говорят «слишком легко», присмотритесь: чтобы добиться такой быстрой победы, нужны годы. А когда кто-то скажет, что в женском теннисе нет мощи, посмотрите еще раз и будьте честны.

Этот спорт не просит, чтобы его заметили. Он уже сияет.

Никто не отрицает величия мужского тенниса: упорных битв, легендарных игроков, феерии в напряженные моменты. Но чествовать одну часть спорта не значит игнорировать другую. Женский теннис пишет собственную историю – громко, ярко, но до сих пор без полноценного признания.

С уважением, теннисистка, выбравшая ракетку по зову сердца и благодарная каждой женщине, которая сражается за свое место на корте».