Де Минаур после вылета с РГ: «Я просто морально устал. Надо сократить календарь – иначе карьеры игроков будут становиться все короче и короче из-за выгорания»

Алекс де Минаур раскритиковал расписание тура после вылета с «Ролан Гаррос».

Девятая ракетка мира во втором круге проиграл Александру Бублику – 6:2, 6:2, 4:6, 3:6, 2:6.

– Вы не болеете, у вас нет травмы?

– Нет. Я просто устал. Морально устал. У меня небольшое выгорание. Я очень много играл теннис. В каком-то смысле хорошо, что то, что произошло сегодня, похоже на чудо – потому что я нечасто проигрываю, ведя два сета. Скорее наоборот, я известен тем, что я стабилен и не отдаю матчи, которые не должен проигрывать.

– Как вы считаете – это матч, который вы проиграли, или матч, который Бублик выиграл?

– Мне кажется, я его проиграл. Если оглядываться на мои встречи на «Больших шлемах», то, думаю, я не могу вспомнить другого матча, где бы я чувствовал себя так, а в итоге его проиграл – там, где, наверное, не должен был.

Не хочу приуменьшать заслуги Бублика, он очень опасен, но я вел 2:0 по сетам. В 99,9% я выигрываю такие встречи. Но сегодня был как раз тот случай, когда победа ускользнула.

– Вы считаете, в основном причина в вашей усталости?

– Да, я сам виноват. Думаю, если бы я смог показать тот уровень, на который я способен, я бы не проиграл этот матч.

– Простого решения этой ситуации нет, все чувствуют усталость. Мы видели это вчера на примере Каспера. Игроки говорят, что им приходится выходить на корт с травмами, потому что они должны играть на обязательных турнирах. Есть целый свод правил. И, похоже, никто пока не нашел полноценного решения. Это долгий и тяжелый труд, который отнимает не только физические, но и психические силы...

– Да, ни у кого нет решения. Но оно простое: сократить календарь.

Ненормально, что последние 3-4 года у меня два дня отдыха после Кубка Дэвиса – и потом сразу начинается предсезонка. Я сразу начинаю следующий сезон.

Да, возможно, я мог бы отдохнуть неделю или полторы. Тогда моя предсезонка длилась бы две недели и я бы сразу начинал в Австралии, дома, где мне хочется сыграть хорошо.

Как только сезон стартует, он продолжается до 24 ноября. Так что он вечный. Это просто факт. Как сказал Каспер, все так устроено, и мне приходится с этим справляться. Я ведь и сейчас это делаю.

У меня в рейтинге сейчас два ноля, потому что я был травмирован и не мог сыграть в Цинциннати, Монреале – хотя нет, три – и в Шанхае. И это абсурд, если хотите знать мое мнение. Но таковы правила тура и реальность на данный момент.

Решение – сократить календарь, потому что иначе карьеры игроков будут становиться все короче и короче, потому что они будут выгорать морально. Слишком много тенниса.

Я не ищу оправданий за сегодняшний матч, за то, что случилось. Мне нужно посмотреть на себя в зеркало и разобраться в причинах, потому что в итоге [расписание] не изменится. Вероятнее всего, ничего не изменится. И я вынужден адаптироваться и сделать так, чтобы этого больше не повторилось, – заявил де Минаур на пресс-конференции.

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