Каспер Рууд: «Система обязательных турниров вызывает вопросы. Они как бы вынуждают игроков выходить на корт больными или травмированными»

Каспер Рууд рассказал, почему играл с травмой весь грунтовый сезон.

Норвежец проиграл Нуну Боржесу во втором круге «Ролан Гаррос» – 6:2, 4:6, 1:6, 0:6.

– Как сложно в современном туре позволить себе взять три-четыре недели на полное восстановление после травмы? Не перевешивает ли чувство вины за пропуск турниров мысль о том, что это время действительно необходимо? Вы играли на обезболивающих весь грунтовый сезон. Был ли момент, когда вы думали: «Мне не стоит играть, но я должен, я хочу»?

– Это своего рода крысиные бега, особенно если говорить о рейтинге. Ты чувствуешь себя обязанным играть эти обязательные турниры. Пропуск таких соревнований дорого обходится: ты теряешь деньги, очки, позиции в рейтинге и возможности. Для меня эти недели и месяцы невероятно важны для остатка сезона и всей моей карьеры. Конечно, если бы у меня была сломана нога, я бы не играл. Но в любом случае это тяжело, особенно когда речь идет об обязательных турнирах. Наказания за пропуск довольно суровые: все остальные играют, зарабатывают очки, а ты – нет. Плюс существует система бонусов, которая урезается, если ты не участвуешь в обязательных турнирах.

Эта система вызывает вопросы. С одной стороны, ты не хочешь выходить на корт травмированным, а с другой – ты можешь освободить место для другого игрока. Не знаю, известно ли вам, но если ты пропускаешь обязательный турнир, твой годовой бонус урезают на 25%. Они как бы вынуждают игроков выходить на корт больными или травмированными, что, на мой взгляд, не совсем справедливо.

Тем не менее, я справлялся. Боль была терпимой, хотя некоторые дни были хуже других. Я просто с нетерпением жду момента, когда смогу не пит обезболивающие хотя бы несколько дней (улыбается) . Хочу дать телу по-настоящему восстановиться и отдохнуть, а через пару недель посмотрим, в каком я буду состоянии, – сказал Рууд на пресс-конференции.

Рууд претендовал на «Ролан Гаррос», но с баранкой отъехал в 2-м раунде. Что случилось?