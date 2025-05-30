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Мирра Андреева: «Думаю, скоро стану ездить на турниры одна. Может, родители не будут так за меня беспокоиться. Решат: все, она уже может сама»

Мирра Андреева рассказала, изменилась ли ее жизнь после 18-летия.

– Пару лет назад на своем первом «Ролан Гаррос» вы шутили, что вообще-то до сих пор подросток, что вам надо бы учиться, но вы вместо этого слишком много смотрите телевизор. Сейчас что-то изменилось?

– Ничего! Но у меня школы больше нет – фух, все, окончила. Наконец-то, слава богу. На одну проблему меньше. 

Но в остальном правда ничего не изменилось. После тренировок и матчей прихожу домой или в отель, чтобы просто расслабиться. Полежать в кроватке, сериал посмотреть.

Хотя надо сказать, что я стала читать много книг. Моя двоюродная сестра на день рождения подарила мне четыре книги, там цельный сюжет – так я эти четыре книги за полторы недели прочитала! Для меня это прекрасный темп. Теперь вот ищу, какую новую книгу почитать, чтобы не просто в телефон все время смотреть, а с пользой время проводить.

– Окончание школы для обычных людей – это последний звонок и все такое. А у вас?

– А я просто сдала экзамены удаленно, мы так со школой договорились. Мне нужно было поставить вокруг себя три камеры, чтобы было видно меня, мой письменный стол. Прошло, как контрольная работа – так вот онлайн все сдала, все успешно.

– Вы говорили когда-то, еще до 18-летия: «Не хочу за себя нести ответственность». А какую, в чем?

– Думаю, скоро все-таки стану ездить на турниры одна, больше времени буду проводить одна. Может, родители не будут так за меня беспокоиться. Решат: все, она уже может тут сама, здесь сама. Вот в этом плане не хотела за себя быть ответственной – хотела, чтобы родители были рядом, помогали. Но пока и тут ничего не изменилось.

– Еще же это открывает возможности: права получить, покупать что-то, что не продают до 18 лет. Вступать брак опять же, если вы так сами решите.

– Вот, кстати, попробовать сдать на права – актуально. Сложно будет, конечно. Хочу сейчас хотя бы онлайн начать учить правила: знать хоть, что обозначают знаки, что нужно делать здесь и там. А потом уже, когда будет время – даже не знаю, в какой стране – сдавать? – рассказала Андреева корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.

«Фух, наконец-то, слава богу». Как живет Мирра Андреева после 18-летия

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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