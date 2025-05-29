Мирра Андреева о победе над Крюгер: «Я проиграла ей на US Open, поэтому знала, что этот матч будет очень тяжелым»
Мирра Андреева поделилась эмоциями от победы над Эшлин Крюгер на «Ролан Гаррос».
Она обыграла американку 6:3, 6:4 и вышла в третий круг.
«Я проиграла ей на US Open, поэтому знала, что этот матч будет очень тяжелым. Она очень мощный и агрессивный игрок. Я понимала, что сегодня нужно показать свою лучшую игру. Я старалась делать все, что в моих силах. Были сложности, особенно с подачей, пришлось немного помучиться. Но я рада, что смогла найти выход и сохранить спокойствие. Я заставляла себя бороться до самого конца», – сказала Андреева в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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