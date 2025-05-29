Мирра Андреева об игре первым запуском: «Мне не то чтобы это очень нравится, но пока это работает хорошо»
Мирра Андреева прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос».
Она обыграла Эшлин Крюгер 6:3, 6:4.
– Рада, что оставалась спокойной, что справилась с небольшими трудностями по ходу матча. Да, проявляла эмоции несколько раз, потому что была недовольна тем, что происходит. Но потом смогла настроиться и продолжать так, как будто ничего не случилось.
– Вы второй раз подряд играете первой по расписанию.
– Мне не то чтобы это очень нравится, потому что я не очень люблю слишком рано просыпаться, но пока это работает хорошо.
Замечаю, что часто на «Шлемах» меня ставят первой – возможно, потому что у меня еще пара. Возможно, если так будет еще раз или несколько, я попрошу поставить меня иначе, но пока все хорошо, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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