Мирра Андреева об игре первым запуском: «Мне не то чтобы это очень нравится, но пока это работает хорошо»

Мирра Андреева прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос».

Она обыграла Эшлин Крюгер 6:3, 6:4.

– Рада, что оставалась спокойной, что справилась с небольшими трудностями по ходу матча. Да, проявляла эмоции несколько раз, потому что была недовольна тем, что происходит. Но потом смогла настроиться и продолжать так, как будто ничего не случилось.

– Вы второй раз подряд играете первой по расписанию.

– Мне не то чтобы это очень нравится, потому что я не очень люблю слишком рано просыпаться, но пока это работает хорошо.

Замечаю, что часто на «Шлемах» меня ставят первой – возможно, потому что у меня еще пара. Возможно, если так будет еще раз или несколько, я попрошу поставить меня иначе, но пока все хорошо, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.