Фис о том, что матч с Рублевым может пересечься по времени с финалом ЛЧ: «Может, он попросит играть вечером, просто чтобы меня позлить. Шучу»

Артур Фис надеется, что его матч не совпадет по времени с финалом Лиги чемпионов.

В субботу «ПСЖ» сыграет в Мюнхене с «Интером». Фис – давний болельщик парижан.

– Вас ждет очень интересный матч. Он бы отлично подошел для вечерней сессии, но будет Лига чемпионов. Вы попросите не ставить вас на вечер? Если закончите достаточно рано, может, даже попробуете слетать или планируете смотреть по телевизору?

– Мне кажется, слетать будет трудно. Не знаю. Не знаю, что попросит Рублев . Может, он попросит играть вечером, просто чтобы меня позлить.

Нет, я шучу. Не знаю. Посмотрим, как составят расписание. Надеюсь, что сыграю днем, а не вечером.

Просто не будет. Он стоял в рейтинге выше меня. Он был в топ-10, в топ-5. Он привык к таким матчам на «Больших шлемах» и уже играл много пятисетовиков. Я знаю, что впереди сложный матч.

Но, как только ты выходишь на корт, шансы 50 на 50. У него есть шансы на победу, у меня тоже. Посмотрим, как сложится, – сказал Фис на пресс-конференции.