Фис о поддержке трибун и физическом состоянии в пятисетовике с Муньяром: «Если бы мы играли в другом месте, я не уверен, что вообще смог бы закончить матч»

Артур Фис оценил свое состояние после пятисетовика против Хауме Муньяра.

Он обыграл испанца 7:6(3), 7:6(4), 2:6, 0:6, 6:4. После матча Муньяр раскритиковал поведение французских болельщиков.

– Расскажите, как вы провели три часа после матча.

– Восстанавливался. Горячая и ледяная ванны. Потом физиотерапия, массаж. Пообедал. Теперь пришел сюда. Да, еще немного поговорил с родными.

– Как вы себя чувствуете?

– Подустал, ноги тяжелые, но все не так плохо. Я думал, будет хуже, но я в порядке.

Посмотрим, как буду чувствовать себя завтра утром, но пока все не так плохо.

– У вас проблемы со спиной?

– Да (смеется) .

Да, есть небольшие проблемы со спиной, но это еще с юности, так что я привык. Еще были судороги – всего понемногу, не самое приятное сочетание.

– Как вы думаете, на каком-то другом корте с другими зрителями вы смогли бы выиграть этот пятый сет?

– Нет.

– Что вы чувствовали, играя пятый сет, не только черпая силы изнутри, но и заряжаясь энергией публики? И вот счет 5:4, а трибуны поют гимн... Удивительно, что вы не заплакали прямо на корте.

– Это было невероятно. Я никогда такого не испытывал. Я играл парижский «Мастерс», там была потрясающая атмосфера. Но этот матч просто невероятный.

Это один из лучших кортов в мире, если не лучший. Трибуны привели меня к победе, потому что, как я уже сказал, если бы мы играли в Азии или еще где-то – я не уверен, что вообще смог бы закончить матч. А шансов победить тем более бы не было.

Не знаю. Благодаря публике, благодаря всему я сегодня справился. Немного повезло, но как есть.

– Вы всегда знали, что вы такой стойкий, или сегодня доказали это самому себе?

– Я стойкий, чувак (смеется) .

Я и раньше это знал. Я так воспитан, родители всегда меня подстегивали, поэтому я знаю, на что способен.

Сегодня был трудный день, но я знал, что буду бороться до конца. Иногда я проигрываю, иногда выигрываю. Но, по крайней мере, я борюсь, и это главное, – сказал Фис на пресс-конференции.