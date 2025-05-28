Музетти вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос» третий год подряд
Лоренцо Музетти вышел в третий круг «Ролан Гаррос» третий год подряд.
Седьмая ракетка мира обыграл лаки-лузера и 122-ю ракетку Даниэля Элахи Галана со счетом 6:4, 6:0, 6:4. Он десятый раз в карьере победил в матче с баранкой.
Это 23-я победа итальянца на грунте с прошлого июля (при 5 поражениях).
За выход в четвертый круг Музетти поборется с Мариано Навоне или Рейлли Опелкой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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