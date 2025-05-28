Музетти вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос» третий год подряд

Лоренцо Музетти вышел в третий круг «Ролан Гаррос» третий год подряд.

Седьмая ракетка мира обыграл лаки-лузера и 122-ю ракетку Даниэля Элахи Галана со счетом 6:4, 6:0, 6:4. Он десятый раз в карьере победил в матче с баранкой.

Это 23-я победа итальянца на грунте с прошлого июля (при 5 поражениях).

За выход в четвертый круг Музетти поборется с Мариано Навоне или Рейлли Опелкой.