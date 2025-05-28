Джокович о конфликтах с болельщиками во время матчей: «Это сражение – и иногда не только с соперником»

Новак Джокович рассказал об игре против французов на «Ролан Гаррос».

– Дальше вы играете с французом. В чем разница между поддержкой болельщиков своих игроков здесь и в других местах? Некоторые, выходя на корт против французов, жалуются, что болельщики ведут себя с соперниками все хуже и хуже. Что вы об этом думаете?

– В любом случае это логично. Если взять все турниры «Большого шлема», то везде поддерживают местных игроков. В этом нет ничего странного, это ожидаемо.

Но это правда, что здесь, во Франции и в Париже, по сравнению с другими «Шлемами», болельщики громче, они более страстные, больше поддерживают своих игроков, что может кого-то раздражать (улыбается). Это не та идеальная обстановка, в которой хотелось бы играть, но к этому надо быть готовым.

За свою карьеру я провел много матчей в недружелюбной обстановке, поэтому нельзя сказать, что это что-то новое. Я не утверждаю, что сейчас атмосфера будет для меня обязательно враждебной. Просто если я играю с французом на «Ролан Гаррос», то жду, что большинство людей будут болеть за него.

Для меня в этом нет ничего личного. Но на корте могут происходить вещи, которые переходят черту – и я прекрасно понимаю тех игроков, которые защищают свое личное пространство и достоинство, если они чувствуют неуважение.

Есть люди, которые нарушают порядок. Я не думаю, что их большинство. Напротив, обычно это пара человек, но иногда они переходят черту. Со мной такое тоже случалось не раз за карьеру. Иногда я это игнорировал, а иногда отвечал – тогда мы перекидывались словами туда-сюда. Это сражение – и иногда не только с соперником, – рассказал Джокович на пресс-конференции.