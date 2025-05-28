Меньшик о том, что дирижировал трибунами в 1-м круге РГ: «Представлял, что они болеют за меня»

Якуб Меньшик рассказал, почему дирижировал во время матча на «Ролан Гаррос».

В первом круге он играл с с Александром Мюллером – матч завершился со счетом 7:5, 6:7(5), 7:5, 6:3. По ходу матча трибуны болели против него.

«Я представлял, что они болеют за меня. Это было ключевым моментом, потому что если бы я был груб с собой или сказал себе что-то плохое, что мне не понравилось бы, я бы начал играть очень плохо. Я все время, не только после третьего сета, повторял себе, что они за меня болеют.

Новак [Джокович] тоже имитировал оркестр – кажется, во время матча против Янника [Синнера] в Турине. Так что я подумал, что может сработать. Было весело», – рассказал чех на пресс-конференции.