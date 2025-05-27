Мпетши Перрикар о том, что его сестра прошла круг в квалификации РГ: «Я написал в семейный чат, что она выиграла матч раньше меня и мне это совсем не нравится»

Джованни Мпетши Перрикар высказался о выступлении сестры на «Ролан Гаррос».

16-летняя Дафна дошла до второго круга квалификации взрослого турнира.

21-летний Джованни вышел во второй круг основной сетки, где сыграет с Дамиром Джумхуром.

«Когда сестра победила, я написал в семейный чат, что она выиграла матч раньше меня и мне это совсем не нравится (улыбается) .

Мы подкалываем друг друга на эту тему. Но источники мотивации у меня другие. Выиграв матч, я не думал, мол, вот теперь и я тоже», – сказал Мпетши Перрикар на пресс-конференции.