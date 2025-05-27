Мпетши Перрикар о том, что его сестра прошла круг в квалификации РГ: «Я написал в семейный чат, что она выиграла матч раньше меня и мне это совсем не нравится»
Джованни Мпетши Перрикар высказался о выступлении сестры на «Ролан Гаррос».
16-летняя Дафна дошла до второго круга квалификации взрослого турнира.
21-летний Джованни вышел во второй круг основной сетки, где сыграет с Дамиром Джумхуром.
«Когда сестра победила, я написал в семейный чат, что она выиграла матч раньше меня и мне это совсем не нравится (улыбается).
Мы подкалываем друг друга на эту тему. Но источники мотивации у меня другие. Выиграв матч, я не думал, мол, вот теперь и я тоже», – сказал Мпетши Перрикар на пресс-конференции.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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