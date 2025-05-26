Джокович о церемонии в честь Надаля: «Думал о том, как сам буду уходить»

Новак Джокович рассказал, о чем думал во время чествования Рафаэля Надаля.

«Вчера я думал о том, как сам буду уходить. Я поговорил с Федерером и Марреем о том, как они прощались, мы повспоминали старые соперничества.

Конечно, часть меня гордится, что я по-прежнему в туре. Но в том же время мне грустно, что они ушли. Потому что они были моей главной мотивацией.

Рафа заслужил то, что он вчера получил. Каждый из нас мечтает, чтобы его так запомнили и так чествовали. Конечно, я бы хотел провести такое прощание.

Я не думал о конкретной дате. Скорее просто думал о том, какой это красивый момент. Тоже растрогался, когда слушал его речь и видел реакцию его родных, его команды. Это был трогательный момент».

Я плакал вместе с Надалем, когда он прощался с «Ролан Гаррос». Это потрясающе красиво