Новак Джокович: «Маррей мне сказал: вот теперь, когда у тебя нормальный тренер, ты наконец-то выиграл турнир»

Энди Маррей пошутил о прекращении работы с Новаком Джоковичем.

Новак Джокович рассказал об этом на пресс-конференции «Ролан Гаррос». В середине мая он завершили сотрудничество с Марреем – британец тренировал его с конца прошлого года.

– Когда вы на церемонии в честь Надаля встретились с Энди, шутили о том, что сразу после того, как перестали работать, вы выиграли 100-й титул?

– Он пошутил, да! Он пошутил. А я шутил, что никогда не видел его так хорошо одетым.

Он сказал: вот теперь, когда у тебя нормальный тренер, ты наконец-то выиграл турнир. Хотя я не считаю, что это шутка. Ладно, теперь уже я шучу.

С кем бы он ни решил работать дальше, когда и если, этому игроку очень повезет. Потому что он – человек с одним из самых высоких IQ в теннисном мире.

– Это было ваше решение: закончить работу с Энди?

– Оно было совместным.

– Но вы ему позвонили [первым, чтобы об этом сказать]?

– Мы оба хотели созвониться и поговорить об этом, мы в этом смысле были абсолютно согласны друг с другом. В том числе в том, что хотим на этом остановиться, – цитирует серба корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.