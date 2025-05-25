Джокович после победы в Женеве: «Я должен быть реалистом: возможности выиграть любой титул становятся для меня все более редкими»

Новак Джокович поделился настроем после завоевания 100-го титула в карьере.

Он приехал на «Ролан Гаррос», где трижды брал титул.

«Я должен быть реалистом. За последние полтора года у меня были значимые достижения: я выиграл золото на Олимпиаде, дошел до финалов «Уимблдона», Шанхая и Майами, был близок к завоеванию крупных титулов, но стабильности в хороших выступлениях не хватало.

Я все еще ищу уверенность, тот уровень игры и движения на корте, который необходим для победы на турнирах «Большого шлема». Это то, чего я хочу больше всего – ради этого я продолжаю играть.

Возможности выиграть любой титул становятся для меня все более редкими. Поэтому в день финала в Женеве я был особенно нервным и испытывал стресс, ведь это был один из тех редких шансов, возможно, даже один из последних.

Я рад, что наконец-то размочил счет, завоевав свой 100-й титул. Это заняло почти год, и на каждом турнире меня спрашивали об этом – я сам на себя оказывал давление. Эта победа – настоящее облегчение. Надеюсь, она станет мотивацией перед Парижем», – сказал Джокович на пресс-конференции.

Джокович выиграл 100-й титул! А эмоций – никаких

100 титулов Новака Джоковича – где, когда и у кого он их выиграл