  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Джокович после победы в Женеве: «Я должен быть реалистом: возможности выиграть любой титул становятся для меня все более редкими»
3

Джокович после победы в Женеве: «Я должен быть реалистом: возможности выиграть любой титул становятся для меня все более редкими»

Новак Джокович поделился настроем после завоевания 100-го титула в карьере.

Он приехал на «Ролан Гаррос», где трижды брал титул.

«Я должен быть реалистом. За последние полтора года у меня были значимые достижения: я выиграл золото на Олимпиаде, дошел до финалов «Уимблдона», Шанхая и Майами, был близок к завоеванию крупных титулов, но стабильности в хороших выступлениях не хватало.

Я все еще ищу уверенность, тот уровень игры и движения на корте, который необходим для победы на турнирах «Большого шлема». Это то, чего я хочу больше всего – ради этого я продолжаю играть.

Возможности выиграть любой титул становятся для меня все более редкими. Поэтому в день финала в Женеве я был особенно нервным и испытывал стресс, ведь это был один из тех редких шансов, возможно, даже один из последних.

Я рад, что наконец-то размочил счет, завоевав свой 100-й титул. Это заняло почти год, и на каждом турнире меня спрашивали об этом – я сам на себя оказывал давление. Эта победа – настоящее облегчение. Надеюсь, она станет мотивацией перед Парижем», – сказал Джокович на пресс-конференции.

Джокович выиграл 100-й титул! А эмоций – никаких

100 титулов Новака Джоковича – где, когда и у кого он их выиграл

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoРолан Гаррос
logoНовак Джокович
logoATP
logoGeneva Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Жена Джоковича о его победе в Женеве: «Какой символичный день. Чтобы взять первый титул, Новак победил Массу, чтобы взять 100-й – ученика Массу»
7вчера, 16:07
Джокович – Хуркачу после 3-часового финала в Женеве: «Мне очень нравится с тобой играть, но пусть наши следующие матчи будут покороче»
324 мая, 17:48
Джокович о 100-м титуле: «Хуркач весь матч был ближе к победе, чем я»
1324 мая, 16:52
Новак Джокович выиграл 100-й титул в карьере
10524 мая, 16:22
Главные новости
Синнер выиграл 15-й матч подряд на «Больших шлемах»
5сегодня, 20:56
Ролан Гаррос. Синнер, Хачанов, Алькарас, Рууд, Руне, Циципас, Гаске, Фис вышли во 2-й круг, Фриц, Вавринка выбыли
217сегодня, 20:48
Касаткина о выступлении за сборную Австралии: «Это вопрос, который Tennis Australia должна решать с ITF – это уже совсем другой разговор, и я не буду в нем участвовать»
1сегодня, 20:45
Ролан Гаррос. Александрова, В. Кудерметова, Самсонова, Коллинс, Швентек, Киз, Рыбакина, Касаткина, Таусон вышли во 2-й круг, П. Кудерметова, Осака, Гарсия выбыли
251сегодня, 20:00
Эрика Андреева: «Хочется набрать массу. Не говорю, что надо быть один в один, как Киз или Соболенко, но посильнее стать хочется»
2сегодня, 19:59
Эрика Андреева о травме колена: «Много кто предлагал операцию, но врач, который помогал Медведеву, предложил альтернативу, и восстановление заняло 3 дня»
1сегодня, 19:47
Александрова после победы в 1-м круге «Ролан Гаррос»: «Сознательно не пыталась забить первый же мяч, хотела больше втянуться, проводить розыгрыши»
сегодня, 19:29
Полина Кудерметова о том, что проиграла 3 из 3 матчей на «Больших шлемах»: «Меня это не пугает, я учусь»
сегодня, 19:09
Руне о матче на корте №7 на «Ролан Гаррос»: «Мне нравятся корты побольше. Но я играл здесь в первом круге по юниорам, когда победил – надеюсь, это хороший знак»
сегодня, 18:41
Александрова выиграла первый матч за месяц и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
1сегодня, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23