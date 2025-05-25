Жена Джоковича о его победе в Женеве: «Какой символичный день. Чтобы взять первый титул, Новак победил Массу, чтобы взять 100-й – ученика Массу»

Жена Новака Джоковича Елена поздравила мужа с 100-м титулом в карьере .

Вчера серб обыграл Хуберта Хуркача в финале турнира ATP 250 в Женеве – 5:7, 7:6(2), 7:6(2).

«Какой символичный день. Чтобы взять первый титул, Новак победил Массу, чтобы взять 100-й – ученика Массу. 19 лет между этими датами. Время – лучший рассказчик», – твитнула Елена Джокович.

Напомним, Николас Массу с этого сезона тренирует Хуркача.

100 титулов Новака Джоковича – где, когда и у кого он их выиграл

Джокович выиграл 100-й титул! А эмоций – никаких