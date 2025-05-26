Тиафу о 14 титулах Надаля на РГ: «Люди не осознают, насколько это сумасшедшее достижение. Просто сыграть 14 раз уже безумно круто»

Фрэнсис Тиафу высказался о церемонии «Ролан Гаррос» в честь Рафаэля Надаля.

– Как вы относитесь к Большой четверке? Что для вас значит уход троих из них? Ощущение, что это конец эпохи.

– Однозначно конец эпохи. Новак пока в строю. Он очень опасный соперник. Он вполне может выиграть этот турнир.

Но эпоха закончилась. Нужно отдать должное каждому из них. За 20 лет они добились невероятных успехов. Конечно, хотелось, чтобы Энди еще несколько лет поиграл в туре, но мы все знаем про его бедро.

Я вырос на их битвах. Я до сих пор пересматриваю матчи Новака с Марреем и Рафой на Australian Open-2012, финал «Уимблдона»-2019 между Новаком и Федерером , финал «Уимблдона»-2008 между Рафой и Федерером. Они из года в год играли столько больших матчей на всех турнирах.

Это какое-то сумасшествие. Насколько их любят, насколько их уважают. Они все приехали сюда. Само собой, Новак играет на турнире, но остальные специально приехали, чтобы поддержать Рафу. Его достижение никто никогда не повторит – это факт. Разве что Алькарас попробует, ну или еще кто-то.

Серьезно, 14 титулов. Просто сыграть на «Ролан Гаррос » 14 раз уже безумно круто. Мне кажется, люди не осознают, насколько это сумасшедшее достижение. Но что есть, то есть. К Рафе можно испытывать только любовь и уважение, – сказал Тиафу на пресс-конференции.

Я плакал вместе с Надалем, когда он прощался с «Ролан Гаррос». Это потрясающе красиво