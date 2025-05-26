Самсонова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Людмила Самсонова обыграла Майар Шериф в первом круге «Ролан Гаррос».

Россиянка победила 7:6(3), 6:2, в первом сете уйдя со счета 0:2.

Она третий год подряд вышла во второй круг «Ролан Гаррос» (до этого трижды проиграла в Париже стартовые матчи).

Теперь Самсонова поборется со 150-й ракеткой мира Лейре Ромеро Гормаз, прошедшей квалификацию.