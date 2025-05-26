Самсонова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Людмила Самсонова обыграла Майар Шериф в первом круге «Ролан Гаррос».
Россиянка победила 7:6(3), 6:2, в первом сете уйдя со счета 0:2.
Она третий год подряд вышла во второй круг «Ролан Гаррос» (до этого трижды проиграла в Париже стартовые матчи).
Теперь Самсонова поборется со 150-й ракеткой мира Лейре Ромеро Гормаз, прошедшей квалификацию.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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