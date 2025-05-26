Алькарас выиграл седьмой матч подряд
Карлос Алькарас вышел во второй круг «Ролан Гаррос».
Действующий чемпион турнира обыграл Джулио Дзеппьери – 6:3, 6:4, 6:2.
Алькарас, победивший на «Мастерсе» в Риме, выиграл седьмой матч подряд. В этом грунтовом сезоне у него 16 побед в 17 матчах (единственное поражение – от Хольгера Руне в финале в Барселоне).
Испанец проводит 17-й «Большой шлем» в карьере. Он ни разу не проигрывал в первом круге.
Теперь он поборется с Фабианом Марожаном, счет в личных встречах 1:1.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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