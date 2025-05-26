Алькарас выиграл седьмой матч подряд

Карлос Алькарас вышел во второй круг «Ролан Гаррос».

Действующий чемпион турнира обыграл Джулио Дзеппьери – 6:3, 6:4, 6:2.

Алькарас, победивший на «Мастерсе» в Риме, выиграл седьмой матч подряд. В этом грунтовом сезоне у него 16 побед в 17 матчах (единственное поражение – от Хольгера Руне в финале в Барселоне).

Испанец проводит 17-й «Большой шлем» в карьере. Он ни разу не проигрывал в первом круге.

Теперь он поборется с Фабианом Марожаном, счет в личных встречах 1:1.