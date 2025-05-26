Рыбакина выиграла пятый матч подряд

Елена Рыбакина вышла во второй круг «Ролан Гаррос».

Она победила 202-ю ракетку мира Хулию Риеру 6:1, 4:6, 6:4 и выиграла пятый матч подряд (на прошлой неделе Рыбакина стала чемпионкой пятисотника в Страсбурге).

Казахстанка всего один раз выбывала на старте грунтового «Большого шлема» – на дебютном турнире в 2019-м.

Ее лучший результат в Париже – четвертьфинал в 2021-м и 2024-м.

Теперь она поборется с №129 Ивой Йович.