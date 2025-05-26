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Рейтинг WTA. Рыбакина обошла Шнайдер, Джойнт поднялась на 25 строчек, Рахимова выпала из топ-80

Чемпионка Страсбурга Елена Рыбакина обошла Диану Шнайдер и стала 11-й.

Майя Джойнт, выигравшая в Рабате дебютный титул, поднялась на 25 строчек и стала 53-й. Финалистка этого турнира Жаклин Кристиан поднялась на 14 строчек и вернулась в топ-60.

Камилла Рахимова, не защитившая прошлогодний полуфинал в Рабате, опустилась на 11 строчек, Майар Шериф, не защитившая финал, – на 23.

PIF WTA Rankings

Положение на 26 мая 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 10683
2 (2) Коко Гауфф (США) 6863
3 (3) Джессика Пегула (США) 6243
4 (4) Жасмин Паолини (Италия) 5865
5 (5) Ига Швентек (Польша) 5838
6 (6) Мирра Андреева (Россия) 4986
7 (8) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4368
8 (7) Мэдисон Киз (США) 4184
9 (9) Эмма Наварро (США) 3879
10 (10) Паула Бадоса (Испания) 3684
11 (12) Елена Рыбакина (Казахстан) 3548
12 (11) Диана Шнайдер (Россия) 3108
17 (17) Дарья Касаткина (Австралия) 2631
18 (19) Людмила Самсонова (Россия) 2280
20 (20) Екатерина Александрова (Россия) 2148
28 (30) Анна Калинская (Россия) 1717
37 (36) Анастасия Потапова (Россия) 1469
46 (47) Вероника Кудерметова (Россия) 1187
50 (51) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1112
53 (78) Майя Джойнт (Австралия) 1083
58 (56) Полина Кудерметова (Россия) 1017
60 (74) Жаклин Кристиан (Румыния) 1001
62 (65) Анна Блинкова (Россия) 967
84 (61) Майар Шериф (Египет) 793
86 (75) Камилла Рахимова (Россия) 786
93 (105) Диан Парри (Франция) 753
96 (77) Маркета Вондроушова (Чехия) 743
102 (101) Эрика Андреева (Россия) 702
108 (109) Анастасия Захарова (Россия) 684
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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