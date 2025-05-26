Рейтинг WTA. Рыбакина обошла Шнайдер, Джойнт поднялась на 25 строчек, Рахимова выпала из топ-80

Чемпионка Страсбурга Елена Рыбакина обошла Диану Шнайдер и стала 11-й.

Майя Джойнт, выигравшая в Рабате дебютный титул, поднялась на 25 строчек и стала 53-й. Финалистка этого турнира Жаклин Кристиан поднялась на 14 строчек и вернулась в топ-60.

Камилла Рахимова, не защитившая прошлогодний полуфинал в Рабате, опустилась на 11 строчек, Майар Шериф, не защитившая финал, – на 23.

PIF WTA Rankings

Положение на 26 мая 2025