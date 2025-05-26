Рейтинг WTA. Рыбакина обошла Шнайдер, Джойнт поднялась на 25 строчек, Рахимова выпала из топ-80
Чемпионка Страсбурга Елена Рыбакина обошла Диану Шнайдер и стала 11-й.
Майя Джойнт, выигравшая в Рабате дебютный титул, поднялась на 25 строчек и стала 53-й. Финалистка этого турнира Жаклин Кристиан поднялась на 14 строчек и вернулась в топ-60.
Камилла Рахимова, не защитившая прошлогодний полуфинал в Рабате, опустилась на 11 строчек, Майар Шериф, не защитившая финал, – на 23.
Положение на 26 мая 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|10683
|2 (2)
|Коко Гауфф (США)
|6863
|3 (3)
|Джессика Пегула (США)
|6243
|4 (4)
|Жасмин Паолини (Италия)
|5865
|5 (5)
|Ига Швентек (Польша)
|5838
|6 (6)
|Мирра Андреева (Россия)
|4986
|7 (8)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4368
|8 (7)
|Мэдисон Киз (США)
|4184
|9 (9)
|Эмма Наварро (США)
|3879
|10 (10)
|Паула Бадоса (Испания)
|3684
|11 (12)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|3548
|12 (11)
|Диана Шнайдер (Россия)
|3108
|17 (17)
|Дарья Касаткина (Австралия)
|2631
|18 (19)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2280
|20 (20)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2148
|28 (30)
|Анна Калинская (Россия)
|1717
|37 (36)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1469
|46 (47)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1187
|50 (51)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1112
|53 (78)
|Майя Джойнт (Австралия)
|1083
|58 (56)
|Полина Кудерметова (Россия)
|1017
|60 (74)
|Жаклин Кристиан (Румыния)
|1001
|62 (65)
|Анна Блинкова (Россия)
|967
|84 (61)
|Майар Шериф (Египет)
|793
|86 (75)
|Камилла Рахимова (Россия)
|786
|93 (105)
|Диан Парри (Франция)
|753
|96 (77)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|743
|102 (101)
|Эрика Андреева (Россия)
|702
|108 (109)
|Анастасия Захарова (Россия)
|684
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости