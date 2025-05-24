Александр Зверев: «Когда летел в Париж, в самолет ударила молния. Пришлось экстренно сесть в Гамбурге»
Александру Звереву пришлось поменять рейс, потому что в самолет ударила молния.
«Добрался потрясающе. Есть несколько забавных историй (улыбается). Поездка сюда получилась любопытной, потому что мы вместе с Лехечкой, Накашимой и несколькими парниками вылетели из Гамбурга вчера вечером в 18:45, и в самолет ударила молния.
Нам пришлось экстренно сесть обратно в Гамбурге. Найти другой самолет не удалось, поэтому все остальные вылетели на следующее утро. Я сел на другой рейс и полетел около часа ночи, так что был здесь в три.
Довольно любопытно. Со мной впервые такое, чтобы в самолет ударила молния, любопытно потому, что был только небольшой шум, ни турбулентности, ничего такого. Вот так я сюда добрался.
Пока что лучшая история с «Ролан Гаррос», – сказал Зверев на пресс-конференции.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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