Александр Зверев: «Когда летел в Париж, в самолет ударила молния. Пришлось экстренно сесть в Гамбурге»

Александру Звереву пришлось поменять рейс, потому что в самолет ударила молния.

«Добрался потрясающе. Есть несколько забавных историй (улыбается) . Поездка сюда получилась любопытной, потому что мы вместе с Лехечкой, Накашимой и несколькими парниками вылетели из Гамбурга вчера вечером в 18:45, и в самолет ударила молния.

Нам пришлось экстренно сесть обратно в Гамбурге. Найти другой самолет не удалось, поэтому все остальные вылетели на следующее утро. Я сел на другой рейс и полетел около часа ночи, так что был здесь в три.

Довольно любопытно. Со мной впервые такое, чтобы в самолет ударила молния, любопытно потому, что был только небольшой шум, ни турбулентности, ничего такого. Вот так я сюда добрался.

Пока что лучшая история с «Ролан Гаррос», – сказал Зверев на пресс-конференции.