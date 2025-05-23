Джокович в матче с Хуркачем поборется за 100-й титул в карьере

Новак Джокович стал финалистом турнира ATP 250 в Женеве.

В 1/2 он обыграл Кэмерона Норри 6:4, 6:7(5), 6:1 и повел в личных встречах 5:0.

Серб впервые с «Ролан Гаррос»-2023 вышел в финал ATP на грунте.

В целом для Джоковича это будет 143-й финал на уровне основного тура. Он претендует на 100-й титул и завтра поборется с Хубертом Хуркачем.