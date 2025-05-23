Бенчич снялась с «Ролан Гаррос»

Белинда Бенчич пропустит «Ролан Гаррос» из-за травмы руки.

«Привет всем! К сожалению, в этом году я пропущу «Ролан Гаррос». Два дня назад во время утренней тренировки я усугубила травму руки, из-за которой мне пришлось сняться в Риме.

Хорошая новость в том, что двух недель полного покоя будет достаточно, чтобы восстановиться и залечить травму. Я сделаю все возможное, чтобы ускорить этот процесс, и надеюсь на скорую встречу на травяных кортах!» – написала Бенчич.

Напомним, швейцарка в первом круге должна была сыграть с Еленой Рыбакиной. Теперь ее место займет лаки-лузер.