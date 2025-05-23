Турсунов о Паолини: «Она дико мощная, у нее мяч летит как из пушки»

Дмитрий Турсунов высказался о феномене Жасмин Паолини.

Итальянка на тысячнике в Риме взяла титул и в одиночке, и в паре.

«Когда смотришь на Паолини, кажется, что она такая маленькая, небольшого роста [163 см] и вечно улыбчивая. Как мишка Гамми, люди моего поколения, наверное, помнят этот мультик.

Она дико мощная, у нее мяч летит как из пушки. Она очень похожа по игре на Юлю Путинцеву, по мощи, по физическим данным. Другое дело – характер, склад характера очень сильно отличается. Юля, на самом деле, могла бы сделать то же самое, что сейчас делает Паолини. Просто, на мой взгляд, Паолини чуть более позитивная и чуть более оптимистично настроенная. Чисто физически она очень мощная, взрывная и быстрая. Немногие девочки могут ударить так же плотно, как это делает Жасмин», – отметил Турсунов в своем телеграм-канале.

Паолини – королева Рима. Она вообще берет почти только элитные титулы