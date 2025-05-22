Часть игроков ATP и WTA, подписавших письмо с требованием повысить призовые, встретятся в Париже с представителями ТБШ
Игроки ATP и WTA встретятся в Париже с представителями «Больших шлемов».
Как сообщает Times, встреча запланирована на сегодня на «Ролан Гаррос». В ней примут участие игроки, которые в марте подписали письмо с требованием повысить призовые и стояли на тот момент в топ-10.
Напомним, также игроки хотят, чтобы ТБШ делали взносы в программы социального обеспечения, финансируемые ATP и WTA, и давали теннисистам право голоса при принятии решений, касающихся расписания и изменения правил.
Давайте деньги – требование к «Большим шлемам» от игроков. Элита под ним подписалась
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Times
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