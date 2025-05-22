Петрова о том, что 8 лет жила в США: «Мне нравилось, как там все сориентировано на потребителя. В России с этим бывает посложнее, но здесь все свое-родное»

Надежда Петрова объяснила, почему уехала из США, где прожила восемь лет.

Она рассказала об этом в интервью Спортсу’’ .

– По окончании теннисной карьеры я там не могла найти себя. Я понимала, что хочу продолжать работать в теннисе, но идти тренировать к кому-то, в какой-то загородный клуб или даже академию мне не хотелось.

– В википедии написано, что у вас была американская компания Petrova Dream Team. Чем она занималась?

– Да, это как раз ее мы открывали, когда хотели сделать в США школу, академию. Но не пошло.

Во Флориде много разных теннисных школ, и там дикая конкуренция, в которой я проигрывала, потому что была больше аутсайдер. А чтобы начать свое дело, у меня не было единомышленников, а Москва – это все-таки дом, а дома, как говорят, и стены помогают. Здесь мое имя гораздо больше значит, чем там. Ну и хотелось приносить какую-то пользу своей стране. Тем более у меня и мама, и папа – заслуженные тренеры (Виктор Петров – в прошлом метатель молота, Надежда Ильина – медалистка Олимпиады-1976 в эстафете 4×400 м – Спортс’’). Хотелось пойти по их стопам.

– Жить в Америке вам нравилось?

– Мне нравилось, как там все сориентировано на потребителя. Везде хороший customer service (клиентский сервис – Спортс’’), все всегда легко решается в пользу клиента, покупателя. В России с этим бывает посложнее, но здесь все привычное. Это такое свое-родное.

– Вы за годы жизни в США ассимилировались или все равно ощущали различия между собой и американцами?

– Не задумывалась об этом, потому что мы, теннисисты, столько времени за свою жизнь провели в разных странах и культурах, что нам уже все равно, где находиться, – мы становимся такими людьми мира, нам везде комфортно.

Но что-то я, конечно, переняла, пока жила там. Идешь, например, гулять с собакой – навстречу идет незнакомый человек, но ты все равно ему улыбаешься, его приветствуешь. И у меня осталась такая открытость к людям – например, что улыбнуться незнакомцу – нормально. А у нас это могут и не так понять.