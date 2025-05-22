Ролан Гаррос. Квалификация. Чилич, Шевченко, Басилашвили вышли в 3-й круг, Томич выбыл
На «Ролан Гаррос» играют второй круг квалификации.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
25 мая – 8 июня 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Квалификация
Второй круг
Бернард Томич (Австралия) – Итан Куинн (США) – 3:6, 4:6
Александр Шевченко (Казахстан) – Матис Эрхар (Франция) – 3:6, 6:3, 7:6(10-5)
Николоз Басилашвили (Грузия) – Валентин Вашеро (Монако) – 7:6(3), 6:3
Марин Чилич (Хорватия) – Пол Мартин Тиффон (Испания) – 6:4, 6:3
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости