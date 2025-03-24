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Мирра Андреева проиграла впервые за 14 матчей

Прервалась 13-матчевая серия побед Мирры Андреевой.

В третьем круге в Майами 17-летняя россиянка уступила Аманде Анисимовой – 6:7(5), 6:2, 3:6.

В феврале на турнире в Дохе Андреева уступила во втором круге Ребекке Шрамковой, после чего выиграла два тысячника подряд – в Дубае и Индиан-Уэллс.

Благодаря этим результатам она вошла в топ-10.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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logoАманда Анисимова
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logoМирра Андреева
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