Мирра Андреева проиграла впервые за 14 матчей
Прервалась 13-матчевая серия побед Мирры Андреевой.
В третьем круге в Майами 17-летняя россиянка уступила Аманде Анисимовой – 6:7(5), 6:2, 3:6.
В феврале на турнире в Дохе Андреева уступила во втором круге Ребекке Шрамковой, после чего выиграла два тысячника подряд – в Дубае и Индиан-Уэллс.
Благодаря этим результатам она вошла в топ-10.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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