«Пять раз тренировался с Джоковичем – и он всегда ужасно себя вел». Экс-203-я ракетка мира о работе спарринг-партнером на «Ролан Гаррос»

Французский теннисист обвинил Новака Джоковича в ужасном поведении на тренировке.

Экс-203-я ракетка мира Жюль Мари рассказал, как помогал сербу.

«Когда я был спарринг-партнером на «Ролан Гаррос», я пять раз тренировался с Джоковичем – и он всегда ужасно себя вел. С ним ты в постоянном напряжении.

Если ты пробиваешь, и ему надо пробежать полтора метра, он не идет к мячу, а смотрит на тебя в духе: «Еще раз так сделаешь, и тебя здесь не будет».

Был момент, когда я вкинул мяч, а он не стал по нему бить. Говорит: «Тренер вкидывает мяч». Его тренер вкинул, я отбил, и он запустил его на 50 метров в воздух. Не знаю зачем. Неприятное поведение.

С другой стороны, на Australian Open я уже был не в статусе спарринг-партнера, а в статусе игрока. И все было иначе. К тому же он знал, что у меня ютуб-канал. Мы снимали, так что он не мог себя ужасно вести».

Самая странная история US Open: пранкер убедил игрока-ютубера, что тот попал в сетку. Что? Как? Зачем?